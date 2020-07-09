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Газизов назвал большим вызовом работу в «Спартаке»

04:52
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Новый генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов считает большим вызовом работу в московском клубе. Ранее он работал на аналогичной должности в «Уфе».

— Меня переполняют эмоции от того, что «Уфа» победила, — цитирует ТАСС Газизова. — Команда держится в группе лидеров турнира, это важно. Что касается «Спартака», после нескольких встреч с Леонидом Арнольдовичем я принял решение. Для меня это большой вызов, надеюсь, все будет хорошо.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8919027

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