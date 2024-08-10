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Газизов: «Даже боюсь лишнего сказать о судействе. Оказываюсь абсолютным дураком»

Константин Белов
Корреспондент
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Спортивный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов ответил на вопрос о судействе в матче 3-го тура РПЛ с «Пари НН» (0:1).

— Когда я начинаю говорить о судействе, оказываюсь абсолютным дураком. Зачем мне это надо? Я то что... Мы слепые. Даже боюсь лишнего сказать.

— Довольны ли оценкой судейства в матче против «Пари НН»?

— Считаю, что это оскорбление в нашу сторону. ЭСК выносит решение и все. Смысл с ними общаться.

Ранее «Динамо» обратилось в комиссию с просьбой оценить пять эпизодов в матче 3-го тура РПЛ. ЭСК РФС признала ошибочным назначение пенальти в ворота махачкалинской команды на 78-й минуте игры и при этом поддержала решения Яна Бобровского не назначать пенальти в ворота «Пари НН» на 8, 18, 41 и 45+3-й минутах встречи.

Футбол
ФК Динамо (Махачкала)
Шамиль Газизов
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
2
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
8
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
9
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
10
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
11
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
12
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
13
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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