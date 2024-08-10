Газизов: «Даже боюсь лишнего сказать о судействе. Оказываюсь абсолютным дураком»

Спортивный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов ответил на вопрос о судействе в матче 3-го тура РПЛ с «Пари НН» (0:1).

— Когда я начинаю говорить о судействе, оказываюсь абсолютным дураком. Зачем мне это надо? Я то что... Мы слепые. Даже боюсь лишнего сказать.

— Довольны ли оценкой судейства в матче против «Пари НН»?

— Считаю, что это оскорбление в нашу сторону. ЭСК выносит решение и все. Смысл с ними общаться.

Ранее «Динамо» обратилось в комиссию с просьбой оценить пять эпизодов в матче 3-го тура РПЛ. ЭСК РФС признала ошибочным назначение пенальти в ворота махачкалинской команды на 78-й минуте игры и при этом поддержала решения Яна Бобровского не назначать пенальти в ворота «Пари НН» на 8, 18, 41 и 45+3-й минутах встречи.