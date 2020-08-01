«Газизов его взял и привез». Евсеев рассказал, как Урунов оказался в «Уфе»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев заявил, что приход Остона Урунова в команду был инициативой Шамиля Газизова.

— Урунов приехал на сборы и начал с нами тренироваться, — сказал Евсеев в эфире «Матч Премьер» в программе «Инсайдеры». — Во время первого сбора он не впечатлил. А вот на втором сборе уже было видно его. Он зарекомендовал себя, и мы его оставили.

Его сильные стороны? Физическая мощь. Техника. И скоростной дриблинг. Можно и на месте обыграть, а он тащит мяч с продвижением вперед.

Я его не знал и не видел. Это Газизов его взял и привез.

Мы никого не держим. Если хорошее предложение, то надо отпускать.