Газизов назвал стоимость выкупа Мозеса у «Челси»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал про переход нигерийского полузащитника Виктора Мозеса. Он перешел на правах аренды из «Челси».

— Вы лично общались с Грановской по Мозесу? Были версии, что по трансферу общались чуть ли не на уровне акционеров «Челси» и «Спартака».

— Да, нам помогли люди, которые были рядом.

— Акционеры «Спартака»? Зарема и Федун?

— Нет. Они не участвовали в этом.

Футбольные люди помогли нам сделать этот трансфер. Но мое общение с Грановской шло напрямую. Все детали мы обсуждали с ней. Она помогла нам убедить Мозеса. Большое ей спасибо, она большую роль здесь сыграла. Она помогла «Спартаку». И я еще раз говорю ей большое спасибо за это. Для нас все получилось в пределах тех сумм, которые мы закладывали.

— Это была бесплатная аренда?

— Нет, аренда стоила 300 тысяч евро.

— А выкуп?

— Выкуп будет 5 миллионов.

— Обязательный?

— Нет, он не обязательный. Если он сыграет определенное количество матчей, и если мы добьемся определенного результата, у нас есть возможность его купить. Также есть возможность не покупать Мозеса. Но когда мы с Виктором разговаривали, его главным желанием было обрести клуб, — сказал Газизов в интервью каналу Нобеля Арустамяна на Youtube.

29-летний Мозес в текущем сезоне провел четыре матча за «Спартак» и забил один мяч при одной голевой передаче.