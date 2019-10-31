Газинский тренируется в общей группе перед матчем с «Ростовом»
11:57
Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский впервые после травмы тренировался в общей группе в преддверии матча 15-го тура с «Ростовом». Соответствующим видео поделился краснодарский клуб на своем официальном сайте.
Матч «Краснодар» — «Ростов» состоится 3 ноября в 16.30 по московскому времени. 30-летний Газинский в нынешнем сезоне не сыграл ни разу. Травму футболист получил в товарищеском матче сборной России с «Чертаново» (6:0).
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