Газинский тренируется в общей группе перед матчем с «Ростовом»

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский впервые после травмы тренировался в общей группе в преддверии матча 15-го тура с «Ростовом». Соответствующим видео поделился краснодарский клуб на своем официальном сайте.

Матч «Краснодар» — «Ростов» состоится 3 ноября в 16.30 по московскому времени. 30-летний Газинский в нынешнем сезоне не сыграл ни разу. Травму футболист получил в товарищеском матче сборной России с «Чертаново» (6:0).