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Газинский тренируется в общей группе перед матчем с «Ростовом»

11:57
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Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский впервые после травмы тренировался в общей группе в преддверии матча 15-го тура с «Ростовом». Соответствующим видео поделился краснодарский клуб на своем официальном сайте.

Матч «Краснодар» — «Ростов» состоится 3 ноября в 16.30 по московскому времени. 30-летний Газинский в нынешнем сезоне не сыграл ни разу. Травму футболист получил в товарищеском матче сборной России с «Чертаново» (6:0).

Краснодар — Ростов

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