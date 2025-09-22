Газинский — о медиалиге: «Присылайте предложения!»
Экс-футболист сборной России Юрий Газинский в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном выступлении в медиалиге.
«Присылайте предложения! Мне предлагали играть в медиалиге, но для этого нужно постоянно находиться в Москве. Пока это не совсем удобно. В дальнейшем можно было бы себя попробовать. Сейчас не совсем удобно с точки зрения логистики. Мы общались со Славой Подберезкиным, когда я еще даже не закончил. Он приглашал к ним в команду. Но для этого придется опять уезжать, а пока не очень хочется», — сказал Газинский «СЭ».
36-летний Газинский объявил о завершении карьеры в конце августа.
Он играл за «Краснодар» в 2013-2022 и 2024-2025 годах. Также выступал за «Урал», московское «Торпедо», «Луч-Энергию» и «Смену» из Комсомольска-на-Амуре.
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|Зенит
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2
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3
|Локомотив
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4
|Спартак
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5
|ЦСКА
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6
|Балтика
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7
|Динамо
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8
|Рубин
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9
|Ахмат
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10
|Ростов
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11
|Кр. Советов
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|0-0
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12
|Оренбург
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|0-0
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13
|Акрон
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|0-0
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14
|Динамо Мх
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|0-0
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15
|Родина
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|0-0
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16
|Факел
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|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
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