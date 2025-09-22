Газинский — о медиалиге: «Присылайте предложения!»

Экс-футболист сборной России Юрий Газинский в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном выступлении в медиалиге.

«Присылайте предложения! Мне предлагали играть в медиалиге, но для этого нужно постоянно находиться в Москве. Пока это не совсем удобно. В дальнейшем можно было бы себя попробовать. Сейчас не совсем удобно с точки зрения логистики. Мы общались со Славой Подберезкиным, когда я еще даже не закончил. Он приглашал к ним в команду. Но для этого придется опять уезжать, а пока не очень хочется», — сказал Газинский «СЭ».

36-летний Газинский объявил о завершении карьеры в конце августа.

Он играл за «Краснодар» в 2013-2022 и 2024-2025 годах. Также выступал за «Урал», московское «Торпедо», «Луч-Энергию» и «Смену» из Комсомольска-на-Амуре.