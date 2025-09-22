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22 сентября 2025, 14:13

Газинский — о медиалиге: «Присылайте предложения!»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Экс-футболист сборной России Юрий Газинский в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном выступлении в медиалиге.

«Присылайте предложения! Мне предлагали играть в медиалиге, но для этого нужно постоянно находиться в Москве. Пока это не совсем удобно. В дальнейшем можно было бы себя попробовать. Сейчас не совсем удобно с точки зрения логистики. Мы общались со Славой Подберезкиным, когда я еще даже не закончил. Он приглашал к ним в команду. Но для этого придется опять уезжать, а пока не очень хочется», — сказал Газинский «СЭ».

36-летний Газинский объявил о завершении карьеры в конце августа.

Он играл за «Краснодар» в 2013-2022 и 2024-2025 годах. Также выступал за «Урал», московское «Торпедо», «Луч-Энергию» и «Смену» из Комсомольска-на-Амуре.

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Юрий Газинский
Футбол
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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
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 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
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