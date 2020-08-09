Гайч заявил, что в ЦСКА его приняли с распростертыми объятиями

Форвард ЦСКА Адольфо Гайч рассказал, как его приняли в команде.

«Ребята приняли меня с распростертыми объятиями, — сказал Гайч в интервью каналу московских армейцев на Youtube. — Видно, что в команде дружеская, теплая атмосфера. Это особенно важно для игрока, который приезжает из далекой страны. Я сразу почувствовал себя комфортно. А уровень всех ребят очень высокий, как я и думал».

21-летний аргентинец дебютировал за ЦСКА в матче первого тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (2:0). Ранее он выступал за «Сан-Лоренсо».