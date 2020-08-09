Гайч признался, что в ЦСКА над ним подшучивают из-за сходства с Дивеевым

Форвард ЦСКА Адольфо Гайч ответил на вопрос о внешнем сходстве с нападающим команды Игорем Дивеевым.

«Почему мы так похожи с Дивеевым? Даже не знаю, но это была первая шутка в новой команде, — сказал Гайч в интервью каналу московских армейцев на Youtube. — Парни сразу начали меня травить, мол, я брат близнец Дивеева».

21-летний аргентинец дебютировал за ЦСКА в матче первого тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (2:0). Ранее он выступал за «Сан-Лоренсо».