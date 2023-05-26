Гаврилов: «Уровень РПЛ, если мягко так сказать, средненький стал»

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной СССР Юрий Гаврилов оценил уровень чемпионата России.

«Может ли он потерять мотивацию после подписания нового контракта? В жизни все может случиться, это не исключено. Никто наперед не знает, что может произойти. Может быть провал, все что угодно. Нападающие, как правило, зависимые игроки, поэтому здесь нужно хорошее взаимодействие с полузащитой. Оно сейчас в «Локомотиве» у него есть. Дзюба играет так, как позволяют ему соперники. Уровень РПЛ, если мягко так сказать, средненький стал», — цитирует «Газета.Ru» Гаврилова.

25 мая «Локомотив» объявил о продлении контракта с Дзюбой до 2024 года. Соглашение рассчитано по схеме «1+1».

34-летний нападающий перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года, провел 11 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.