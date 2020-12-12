Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал поражение от «Сочи» (0:1) в матче 18 тура Тинькофф РПЛ.

— Вы знаете, такой футбол уже давно мне неинтересен, — заявил Гаврилов в комментарии «СЭ». — И вообще российский футбол в целом. Объясню почему. Сейчас 99,9 процента в российском футболе играют привозные игроки. Ну а теперь давайте подумаем, откуда они берутся. Кто их привозит? Разбирайтесь, за какие деньги? И вообще, что им там платят. Они свои деньги отрабатывают или нет?

Вот все эти вопросы должны анализироваться. Откуда берутся эти футболисты, и какие деньги там крутятся. За что им платить? Это нужно звонить руководствам клубов и спрашивать, что и за какие деньги у них делает тот или иной футболист. Вот в чем тут дело — нужно спрашивать, откуда вообще берутся эти футболисты, которые не оправдывают деньги, за которые они играют. И отсюда идет такой результат, вот и все.

Напомним, «Спартак» в случае победы ЦСКА в этом туре может опуститься на третье место в таблице. «Сочи» — пятый.

(Алла Родкина)