Гавриил Гордеев: "Победитель супертурнира в Австрии получит 100 тысяч долларов"

Победитель супертурнира в Австрии, который пройдет с 26 июня по 4 июля недалеко от Граца, получит 100 тысяч долларов, других призовых не будет, отметил генеральный продюсер телеканала "Матч Премьер" Гавриил Гордеев.

Как ранее сообщал "СЭ", в турнире примут участие "Краснодар", ЦСКА, "Спартак" и "Ростов".

По словам Гордеева:

– организаторы компенсируют клубам нахождение в Австрии;

– турнир пройдет по той же круговой схеме (каждый сыграет с каждым), что и аналогичный турнир в Катаре, который состоялся в январе этого года (в нем участвовали "Спартак", "Локомотив", "Зенит" и "Ростов");

– все матчи будут показаны в прямом эфире на телеканале "Матч ТВ";

– денежный приз получит только победитель – он составит 100 тысяч долларов. (Илья Андреев)