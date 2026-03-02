Гарсия стал четвертым с 2009 года игроком «Спартака» с голевым действием в пяти выездных матчах кряду
Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия отметился результативной передачей в матче против «Сочи» (3:2) в 19-м туре РПЛ.
На 90+2-й минуте тринидадец отдал голевую передачу на Пабло Солари, который забил гол, ставший победным. Гарсия отметился результативным действием в пятом выездном матче красно-белых подряд.
Как сообщает Opta Sports, Ливай стал четвертым игроком «Спартака» с 5 выездными результативными матчами кряду после Артема Дзюбы (2012 год), Юры Мовсисяна (2013) и Квинси Промеса (2022).
Гарсия перешел в «Спартак» из греческого АЕК в феврале 2025 года. В этом сезоне он провел 19 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи.
Источник: Opta Sports
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|
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|8
|14
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|
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|30
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|8
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|29
|
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|30
|6
|9
|15
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|
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|Динамо Мх
|30
|5
|11
|14
|19-37
|26
|
15
|Пари НН
|30
|6
|5
|19
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|23
|
16
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|17.05
|18:00
|Ростов – Зенит
|0 : 1
|17.05
|18:00
|Краснодар – Оренбург
|3 : 0
|17.05
|18:00
|Кр. Советов – Акрон
|4 : 1
|17.05
|18:00
|ЦСКА – Локомотив
|3 : 1
|17.05
|18:00
|Рубин – Пари НН
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|17.05
|18:00
|Балтика – Динамо
|1 : 2
|17.05
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|0 : 0
|17.05
|18:00
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|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|17
|
|
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|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|13
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|16
|
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|Ж
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