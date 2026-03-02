Гарсия стал четвертым с 2009 года игроком «Спартака» с голевым действием в пяти выездных матчах кряду

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия отметился результативной передачей в матче против «Сочи» (3:2) в 19-м туре РПЛ.

На 90+2-й минуте тринидадец отдал голевую передачу на Пабло Солари, который забил гол, ставший победным. Гарсия отметился результативным действием в пятом выездном матче красно-белых подряд.

Как сообщает Opta Sports, Ливай стал четвертым игроком «Спартака» с 5 выездными результативными матчами кряду после Артема Дзюбы (2012 год), Юры Мовсисяна (2013) и Квинси Промеса (2022).

Гарсия перешел в «Спартак» из греческого АЕК в феврале 2025 года. В этом сезоне он провел 19 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max