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Гапон - о заявлении Адиева: "Подумал, что это было сделано на эмоциях и следует дождаться следующего дня. Уход главного тренера был бы большой потерей для команды"

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Защитник "Анжи" Евгений Гапон перед матчем 22-го тура российской премьер-лиги с "Динамо" прокомментировал обращение главного тренера команды Магомеда Адиева к болельщикам.

После поражения от "Краснодара" (0:5) в 21-м туре РПЛ 41-летний российский специалист объявил, что уходит в отставку. Позже стало известно, что Адиев останется на посту главного тренера "Анжи" до конца текущего сезона.

– О чем подумал, когда узнал о заявлении Магомеда Адиева в Краснодаре?

– О том, что заявление было сделано на эмоциях и следует дождаться следующего дня, – сказал Гапон в интервью пресс-службе клуба. – Уход главного тренера был бы большой потерей для команды.

– Часто ли внутри команды общаетесь на тему положения в турнирной таблице?

– В команде в основном общаемся после игр на тему: "Что делать и как исправлять ситуацию".

– Как же ее исправить?

– С нашей стороны нужно больше и упорнее работать. А главный секрет наверняка знает Магомед Мусаевич.

– Адиев уже подсказал каким оружием можно взять "Динамо"?

– За день до игры на теоретическом занятии он нам все расскажет.

– Болельщики могут помочь в субботу?

– Очень надеемся, что много болельщиков придут на игру и поддержат команду! Нам нужна и важна поддержка болельщиков!

Адиев возглавил "Анжи" перед началом текущего сезона. После 21 матча махачкалинцы занимают 14-е место в таблице РПЛ с 18 очками.

Матч "Анжи""Динамо" пройдет 6-го апреля, начало игры – в 14:00.

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"Мы играем ради вас!". Обращение Магомеда Адиева к болельщикам "Анжи"

Дополнительная информация

http://www.fc-anji.ru/news/ru/club_news/evgenij_gapon_kajdaja_igra_samaja_vajnaja040419/

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