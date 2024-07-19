Галямин: «Чалову нужно играть так, чтобы обратить на себя внимание клубов из Европы»
Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Галямин оценил игру 26-летнего нападающего армейцев Федора Чалова.
«Ожидания от игры Чалова? Думаю, Федор все-таки стремится уехать за границу, потому что время идет, а он не молодеет. Поэтому, с моей точки зрения, Чалову нужно сделать все возможное, чтобы обратить на себя внимание своими выступлениями. Федор — сильный футболист с очень хорошими качествами для нашего чемпионата. Мне всё-таки кажется, что у него есть мотивация снова попробовать себя в Европе», — сказал Галямин Legalbet.
В июле 2024-го СМИ сообщили об интересе «Алавеса» и «Страсбура» к Чалову. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 11 миллионов евро. Контракт Федора с ЦСКА рассчитан до лета 2025 года. В сезоне-2023/24 футболист спровел 41 матч во всех турнирах, забил 16 мячей и сделал 5 голевых передач.
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4
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6
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7
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9
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11
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12
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13
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14
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15
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16
|Акрон
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
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|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
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|20:00
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Ростов – ЦСКА
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Динамо – Факел
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|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
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Ахмат – Краснодар
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|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
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|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
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