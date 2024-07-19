Галямин: «Чалову нужно играть так, чтобы обратить на себя внимание клубов из Европы»

Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Галямин оценил игру 26-летнего нападающего армейцев Федора Чалова.

«Ожидания от игры Чалова? Думаю, Федор все-таки стремится уехать за границу, потому что время идет, а он не молодеет. Поэтому, с моей точки зрения, Чалову нужно сделать все возможное, чтобы обратить на себя внимание своими выступлениями. Федор — сильный футболист с очень хорошими качествами для нашего чемпионата. Мне всё-таки кажется, что у него есть мотивация снова попробовать себя в Европе», — сказал Галямин Legalbet.

В июле 2024-го СМИ сообщили об интересе «Алавеса» и «Страсбура» к Чалову. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 11 миллионов евро. Контракт Федора с ЦСКА рассчитан до лета 2025 года. В сезоне-2023/24 футболист спровел 41 матч во всех турнирах, забил 16 мячей и сделал 5 голевых передач.