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Галицкий: «Легионеры должны быть сильнее наших футболистов, но можно не угадать с игроком»

15:23
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Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий высказался об уровне легионеров в российском футболе.

«Футболисты должны соответствовать уровню первой команды. Иначе болельщики будут кричать про тренера — в отставку. Мы гордимся, что вырастили Сафонова для сборной. Частично мы вырастили Фомина. Карпин ещё интересовался Черниковым до травмы. Мы гордимся, что наша школа создаёт кадры. Конечно, я хочу своих футболистов, но они должны соответствовать уровню. Помимо школы должно быть что-то от Бога. Мы же согласны, что Мбаппе и Месси вырастили не тренеры. Легионеры должны быть из ведущих сборных? Тогда «Уфа», «Крылья Советов» и остальные вообще никогда не купят иностранцев, ибо им просто бюджет не позволит. Легионеры должны быть сильнее, чем российские футболисты — это понятно всем. Бывает, что футболист не заиграл. Ты можешь угадать с футболистом, а может нет. Мы почти всегда угадываем с футболистами», — сказал в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу» Галицкий.

«Краснодар» занимает шестое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 13 очками в 8 матчах.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • bk news
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Манчестер Сити

Обе забьют - да

31%

1.90

Ф1 (0)

23%

1.90

X2

15%

1.50
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Уфа

П1

33%

1.55

ТБ 2.5

20%

1.83

Ф1 (-1)

18%

1.98
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Рубин

П1

26%

1.90

Обе забьют - да

18%

1.97

ТМ 2.5

16%

1.78

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=4cUpmi17Qq0

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