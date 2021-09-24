Галицкий: «Легионеры должны быть сильнее наших футболистов, но можно не угадать с игроком»

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий высказался об уровне легионеров в российском футболе.

«Футболисты должны соответствовать уровню первой команды. Иначе болельщики будут кричать про тренера — в отставку. Мы гордимся, что вырастили Сафонова для сборной. Частично мы вырастили Фомина. Карпин ещё интересовался Черниковым до травмы. Мы гордимся, что наша школа создаёт кадры. Конечно, я хочу своих футболистов, но они должны соответствовать уровню. Помимо школы должно быть что-то от Бога. Мы же согласны, что Мбаппе и Месси вырастили не тренеры. Легионеры должны быть из ведущих сборных? Тогда «Уфа», «Крылья Советов» и остальные вообще никогда не купят иностранцев, ибо им просто бюджет не позволит. Легионеры должны быть сильнее, чем российские футболисты — это понятно всем. Бывает, что футболист не заиграл. Ты можешь угадать с футболистом, а может нет. Мы почти всегда угадываем с футболистами», — сказал в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу» Галицкий.

«Краснодар» занимает шестое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 13 очками в 8 матчах.