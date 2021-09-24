Галицкий: «Краснодару» космически тяжело привлекать футболистов"
Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий отметил, что в клуб очень тяжело привлекать иностранцев.
— Нам космически тяжело привлекать футболистов в провинциальный город, Мы ничего не делаем, — сказал в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу» Галицкий. — Вот говорят, что у футболистов большие зарплаты — это совершенно смешные вещи. Они едут из-за переплаты. В Европе они все бы получали меньше, поэтому в России и платят намного больше.
— То есть только деньги?
— Нет, они с детства за «Краснодар»!
— Вот у футболиста будет предложение из Москвы и Краснодара. Конечно, он поедет в Москву. Но вы ж будете переубеждать?
— Если выбор будет между Москвой и Краснодаром, то футболист, скорей всего, выберет Москву. Количество игроков на рынке не настолько ограничено.
— Бывают же ситуация спорные: «Краснодар», «Спартак» и Жиго.
— Не только Жиго. Мы с Пабло договорились. Защитники вообще наша карма. Мы с Ван Дейком договорились, но он в последний момент перешел в «Селтик».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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