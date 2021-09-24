Галицкий: «Краснодару» космически тяжело привлекать футболистов"

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий отметил, что в клуб очень тяжело привлекать иностранцев.

— Нам космически тяжело привлекать футболистов в провинциальный город, Мы ничего не делаем, — сказал в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу» Галицкий. — Вот говорят, что у футболистов большие зарплаты — это совершенно смешные вещи. Они едут из-за переплаты. В Европе они все бы получали меньше, поэтому в России и платят намного больше.

— То есть только деньги?

— Нет, они с детства за «Краснодар»!

— Вот у футболиста будет предложение из Москвы и Краснодара. Конечно, он поедет в Москву. Но вы ж будете переубеждать?

— Если выбор будет между Москвой и Краснодаром, то футболист, скорей всего, выберет Москву. Количество игроков на рынке не настолько ограничено.

— Бывают же ситуация спорные: «Краснодар», «Спартак» и Жиго.

— Не только Жиго. Мы с Пабло договорились. Защитники вообще наша карма. Мы с Ван Дейком договорились, но он в последний момент перешел в «Селтик».