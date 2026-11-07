Галактионов завершил работу в «Локомотиве» вторым тренером клуба по числу матчей
Михаил Галактионов покинул московский «Локомотив», занимая второе место среди главных тренеров клуба по количеству проведенных матчей в российской истории.
Под руководством 42-летнего специалиста железнодорожники сыграли 157 официальных встреч, одержали 74 победы, 38 раз сыграли вничью и потерпели 45 поражений. Доля побед составила около 47 процентов. По продолжительности работы Галактионов также оказался среди самых стабильных руководителей команды за последние годы: он возглавлял ее почти четыре года.
Выше него по числу матчей во главе «Локомотива» находится Юрий Семин, который несколько раз возвращался на пост главного тренера и работал в клубе значительно дольше. Сам «Локомотив» еще в июле 2025 года, когда Галактионов достиг отметки в 100 игр, отдельно подчеркивал, что специалист вышел на вторую строчку в российской истории клуба.
Галактионов принял команду в ноябре 2022 года. В сезоне-2025/26 он привел железнодорожников к бронзовым медалям РПЛ. В нынешнем чемпионате москвичи после 14 туров занимают 15-е место с 11 очками. Решение об отставке было объявлено 6 ноября после домашнего поражения от «Рубина» (0:1).
Еще в конце 2025 года «Локомотив» продлевал контракт с тренером до конца 2028-го. Досрочное прекращение сотрудничества было связано с неудачными результатами команды в первой половине сезона-2026/27.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|14
|10
|1
|3
|23-13
|31
|
2
|Зенит
|13
|10
|0
|3
|30-13
|30
|
3
|Краснодар
|14
|7
|5
|2
|25-18
|26
|
4
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|23-16
|26
|
5
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|25-10
|26
|
6
|Ростов
|13
|5
|3
|5
|16-17
|18
|
7
|Рубин
|14
|4
|6
|4
|14-18
|18
|
8
|Балтика
|13
|4
|5
|4
|17-14
|17
|
9
|Оренбург
|13
|3
|8
|2
|14-12
|17
|
10
|Крылья Советов
|13
|3
|6
|4
|17-20
|15
|
11
|Ахмат
|14
|3
|5
|6
|16-19
|14
|
12
|Динамо Мх
|13
|4
|1
|8
|16-26
|13
|
13
|Родина
|14
|3
|3
|8
|15-29
|12
|
14
|Акрон
|13
|2
|6
|5
|16-23
|12
|
15
|Локомотив
|14
|2
|5
|7
|16-21
|11
|
16
|Факел
|14
|1
|3
|10
|9-23
|6
|6.11
|19:30
|Локомотив – Рубин
|0 : 1
|7.11
|14:00
|Факел – Динамо
|1 : 2
|7.11
|16:30
|Ахмат – Родина
|1 : 0
|7.11
|19:30
|Краснодар – ЦСКА
|4 : 2
|8.11
|14:00
|Крылья Советов – Оренбург
|- : -
|8.11
|16:15
|Спартак – Акрон
|- : -
|8.11
|18:30
|Зенит – Ростов
|- : -
|8.11
|20:45
|Балтика – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|12
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|13
|1
|3
|
|
Илья Самошников
Рубин
|10
|1
|2