Галактионов завершил работу в «Локомотиве» вторым тренером клуба по числу матчей

Михаил Галактионов покинул московский «Локомотив», занимая второе место среди главных тренеров клуба по количеству проведенных матчей в российской истории.

Под руководством 42-летнего специалиста железнодорожники сыграли 157 официальных встреч, одержали 74 победы, 38 раз сыграли вничью и потерпели 45 поражений. Доля побед составила около 47 процентов. По продолжительности работы Галактионов также оказался среди самых стабильных руководителей команды за последние годы: он возглавлял ее почти четыре года.

Выше него по числу матчей во главе «Локомотива» находится Юрий Семин, который несколько раз возвращался на пост главного тренера и работал в клубе значительно дольше. Сам «Локомотив» еще в июле 2025 года, когда Галактионов достиг отметки в 100 игр, отдельно подчеркивал, что специалист вышел на вторую строчку в российской истории клуба.

Галактионов принял команду в ноябре 2022 года. В сезоне-2025/26 он привел железнодорожников к бронзовым медалям РПЛ. В нынешнем чемпионате москвичи после 14 туров занимают 15-е место с 11 очками. Решение об отставке было объявлено 6 ноября после домашнего поражения от «Рубина» (0:1).

Еще в конце 2025 года «Локомотив» продлевал контракт с тренером до конца 2028-го. Досрочное прекращение сотрудничества было связано с неудачными результатами команды в первой половине сезона-2026/27.