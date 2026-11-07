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Галактионов завершил работу в «Локомотиве» вторым тренером клуба по числу матчей

Антон Роговский

Михаил Галактионов покинул московский «Локомотив», занимая второе место среди главных тренеров клуба по количеству проведенных матчей в российской истории.

Под руководством 42-летнего специалиста железнодорожники сыграли 157 официальных встреч, одержали 74 победы, 38 раз сыграли вничью и потерпели 45 поражений. Доля побед составила около 47 процентов. По продолжительности работы Галактионов также оказался среди самых стабильных руководителей команды за последние годы: он возглавлял ее почти четыре года.

Выше него по числу матчей во главе «Локомотива» находится Юрий Семин, который несколько раз возвращался на пост главного тренера и работал в клубе значительно дольше. Сам «Локомотив» еще в июле 2025 года, когда Галактионов достиг отметки в 100 игр, отдельно подчеркивал, что специалист вышел на вторую строчку в российской истории клуба.

Галактионов принял команду в ноябре 2022 года. В сезоне-2025/26 он привел железнодорожников к бронзовым медалям РПЛ. В нынешнем чемпионате москвичи после 14 туров занимают 15-е место с 11 очками. Решение об отставке было объявлено 6 ноября после домашнего поражения от «Рубина» (0:1).

Еще в конце 2025 года «Локомотив» продлевал контракт с тренером до конца 2028-го. Досрочное прекращение сотрудничества было связано с неудачными результатами команды в первой половине сезона-2026/27.

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Михаил Галактионов
Юрий Семин
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Рубин (Казань)
Юрий Нагорных
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 14 10 1 3 23-13 31
2
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
3
 Краснодар 14 7 5 2 25-18 26
4
 ЦСКА 14 7 5 2 23-16 26
5
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Рубин 14 4 6 4 14-18 18
8
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
9
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
10
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
11
 Ахмат 14 3 5 6 16-19 14
12
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
13
 Родина 14 3 3 8 15-29 12
14
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
15
 Локомотив 14 2 5 7 16-21 11
16
 Факел 14 1 3 10 9-23 6
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30 тур
6.11 19:30 Локомотив – Рубин 0 : 1
7.11 14:00 Факел – Динамо 1 : 2
7.11 16:30 Ахмат – Родина 1 : 0
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА 4 : 2
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Константин Тюкавин
Константин Тюкавин

Динамо

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Роберту Алвес Кристиан
Роберту Алвес Кристиан

Краснодар

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 12 1 3
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Илья Рожков

Рубин

 13 1 3
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Илья Самошников

Рубин

 10 1 2
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