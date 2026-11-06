Галактионов отказался комментировать свой возможный уход из «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов перед матчем 14-го тура РПЛ с «Рубином» не стал комментировать ситуацию с его возможным уходом из команды.

Ранее СМИ сообщали, что клуб уже принял решение о расставании с 42-летним специалистом, и тренер покинет свой пост после домашнего матча с «Рубином».

«Как прокомментирую то, что сегодня мой последний матч? Никак, я эти вещи не комментирую», — сказал Галактионов в эфире «Матч Премьер».

Галактионов возглавляет «Локомотив» с 2022 года. В сезоне-2026/27 команда под его руководством занимает 14-е место в РПЛ с 11 очками.