Гафин заявил, что задача «Динамо» на сезон — быть в тройке

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал о целях команды на новый сезон.

«Задачи на сезон ровно такие же, как и на предыдущий — то есть место в тройке. Предваряя ваш вопрос о золотых медалях и прошлом сезоне, внутри коллектива наш амбициозный тренерский штаб и футболисты сами себе поставят задачу. Из того, что я слышал от них — конечно же, прошлый сезон был с привкусом золота и, конечно, всем хочется вернуться на этот маршрут и дойти до заветной цели», — сказал Гафин «РБ Спорт».

В сезоне-203/24 «Динамо» финишировало на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков и на один балл отстав от «Зенита», который стал чемпионом России в шестой раз подряд.