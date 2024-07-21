Гафин заявил, что официального обращения в «Динамо» из Европы по Тюкавину не было

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин после победы над «Факелом» (3:1) в первом туре РПЛ поделился мнением о будущем нападающего Константина Тюкавина.

«Официального обращения в «Динамо» из Европы по Тюкавину не было», — сказал Гафин Metaratings.ru.

Сам футболист после игры с «Факелом» на вопрос, остается ли он в «Динамо», ответил: «Как видите».

Тюкавин в прошлом сезоне провел 29 матчей в РПЛ, в которых забил 15 голов и отдал десять результативных передач.