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Сегодня, 10:42

Гафин заявил, что официального обращения в «Динамо» из Европы по Тюкавину не было

Виктория Кравченко
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Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин после победы над «Факелом» (3:1) в первом туре РПЛ поделился мнением о будущем нападающего Константина Тюкавина.

«Официального обращения в «Динамо» из Европы по Тюкавину не было», — сказал Гафин Metaratings.ru.

Сам футболист после игры с «Факелом» на вопрос, остается ли он в «Динамо», ответил: «Как видите».

Тюкавин в прошлом сезоне провел 29 матчей в РПЛ, в которых забил 15 голов и отдал десять результативных передач.

Источник: Metaratings.ru
Константин Тюкавин
ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
3
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
4
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
5
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
6
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
8
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
9
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
13
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
14
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
15
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 3 : 2
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Кр. Советов – Зенит
 0 : 4
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 0 : 0
20.07 20:00
Динамо – Факел
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21.07 17:30
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