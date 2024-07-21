Гафин заявил, что официального обращения в «Динамо» из Европы по Тюкавину не было
Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин после победы над «Факелом» (3:1) в первом туре РПЛ поделился мнением о будущем нападающего Константина Тюкавина.
«Официального обращения в «Динамо» из Европы по Тюкавину не было», — сказал Гафин Metaratings.ru.
Сам футболист после игры с «Факелом» на вопрос, остается ли он в «Динамо», ответил: «Как видите».
Тюкавин в прошлом сезоне провел 29 матчей в РПЛ, в которых забил 15 голов и отдал десять результативных передач.
Источник: Metaratings.ru
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|
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|1
|0
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|3
|
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|0
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|
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|
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|
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|0
|
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|0
|0
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|0
|
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|Факел
|1
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16
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|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|3 : 2
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|0 : 4
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|0 : 0
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|3 : 1
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
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|
Химки – Динамо Мх
|- : -
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|20:00
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