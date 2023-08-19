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Сегодня, 17:38

Гафин рассказал, с чем была связана задержка трансфера Захаряна

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Дарья Алексеева
Корреспондент
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, с чем была связана задержка трансфера Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

— Задержка с трансфером Захаряна была из-за агентских выплат?

— В этой сделке было больше участников, чем два клуба. Поэтому заняло больше времени. Замена Захаряна? Мы планируем усиление в ближайшие две недели, — сказал Гафин.

Россиянин уже находится в Испании. Сообщалось, что баскский клуб заплатит за Захаряна 12 миллионов евро плюс бонусы. Ранее генеральный директор бело-голубых Павел Пивоваров объявил, что 20-летний полузащитник прошел медосмотр перед трансфером.

В текущем сезоне Захарян провел 5 матчей за бело-голубых, в которых забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу.

Арсен Захарян
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Реал Сосьедад
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3
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
4
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5
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6
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7
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 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
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 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
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