Гафин: «Рассчитываем, что во второй части сезона увидим Гагнидзе в составе, и он покажет, на что способен»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о состоянии полузащитника бело-голубых Луки Гагнидзе в текущем сезоне.

«Лука восстановился после травмы еще в ноябре, он тренируется, прошел зимнюю подготовку с командой. Мы довольны тем, как он сыграл в кубковом матче с «Крыльями Советов». Рассчитываем, что на этом отрезке, во второй части сезона, мы увидим Гагнидзе в составе, и он покажет, на что способен», — приводит «РБ Спорт» слова Гафина.

В сезоне-2022/23 грузинский футболист провел 15 матчей в составе московского клуба и отметился одной результативной передачей. Его контракт с «Динамо» рассчитан до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.