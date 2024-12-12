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Судейство

Сегодня, 18:00

Гаджиев считает возможным возвращение Хачатурянца в российский футбол

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в комментарии «СЭ» отреагировал на информацию о возможном возвращении Ашота Хачатурянца на работу в РФС.

По информации «РБ Спорт», президенты РФС, РПЛ и представители клубов провели встречу с бывшим главой департамента судейства РФС и экс-президентом РПЛ вскоре после завершения заседания исполкома РФС.

«Возможное возвращение Хачатурянца? Это для меня новость. Но мне кажется, что это возможно, с учетом того, какое количество замечаний в этом году было в адрес судей. Воздержусь от ответа на вопрос, правильно ли это. Как бы уважительно я ни относился к Хачатурянцу или другим чиновникам РФС, все-таки решение будет зависеть от Дюкова. К этому руководителю у меня есть доверие», — сказал Гаджиев «СЭ».

Хачатурянц возглавлял судейский департамент с 2019 по 2022 год. На посту президента РПЛ он находился с 2021 по 2022 год (включая статус и.о.).

РФС
Ашот Хачатурянц
Гаджи Гаджиев
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«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Динамо» (Махачкала) — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Крылья Советов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Химки»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Оренбург»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Судейство в российском футболе: коррупционный скандал и обвинение клубов РПЛ во взятках
Гаджиев — о заявлении Федорищева: «Губернатор, не зная броду, полез в воду»
Федорищев — о сатирической песне про себя: «Могу только это опубликовать и улыбнуться. Талантливые люди у нас живут»
Бышовец: «Проблемы судейства — это болезнь, которая требует жестких решений»
Черчесов — о коррупционном скандале в РПЛ: «Видимо, Федорищев имеет на руках определенные факты»
Защитник «Спартака» Чернов — о коррупционном скандале: «Хочется, чтобы футбол восторжествовал»
Сантос — о судействе: «Может быть, кому-то не нравится, что «Зенит» каждый год выигрывает титул за титулом»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 00:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
28.02 00:00
Спартак – Оренбург
 - : -
28.02 00:00
Ростов – Динамо
 - : -
28.02 00:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
28.02 00:00
Ахмат – Рубин
 - : -
28.02 00:00
Пари НН – Акрон
 - : -
28.02 00:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
28.02 00:00
Химки – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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