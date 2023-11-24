Гаджиев считает, что «Краснодар» и «Зенит» финишируют в РПЛ на двух первых позициях

Российский тренер Гаджи Гаджиев оценил шансы лидирующих «Краснодара» и «Зенита» закончить чемпионат России на вершине турнирной таблицы.

«По «Краснодару» это сложнее сказать, но в то же время тот их уровень, который есть сейчас, если они его сохранят, то, думаю, финишируют на первой и второй позициях вместе с «Зенитом». Не знаю, будет отрыв или нет, но вероятность, что они сохранят свои позиции, очень высокая», — цитирует Гаджиева «Газета.Ru».

После 15 туров РПЛ «Краснодар» занимает первую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. «Зенит» идет вторым с 30 очками. В 16-м туре «быки» сыграют против «Урала», а сине-бело-голубые встретятся с «Сочи».