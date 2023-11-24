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24 ноября, 22:39

Гаджиев считает, что «Краснодар» и «Зенит» финишируют в РПЛ на двух первых позициях

Алина Савинова
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Российский тренер Гаджи Гаджиев оценил шансы лидирующих «Краснодара» и «Зенита» закончить чемпионат России на вершине турнирной таблицы.

«По «Краснодару» это сложнее сказать, но в то же время тот их уровень, который есть сейчас, если они его сохранят, то, думаю, финишируют на первой и второй позициях вместе с «Зенитом». Не знаю, будет отрыв или нет, но вероятность, что они сохранят свои позиции, очень высокая», — цитирует Гаджиева «Газета.Ru».

После 15 туров РПЛ «Краснодар» занимает первую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. «Зенит» идет вторым с 30 очками. В 16-м туре «быки» сыграют против «Урала», а сине-бело-голубые встретятся с «Сочи».

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/11/24/21783865.shtml?updated
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
Гаджи Гаджиев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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 12
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Джон Кордоба

Краснодар

 7
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Роман Ежов

Крылья Советов

 4
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Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
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Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
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