Гаджиев прокомментировал переход Хоссейннеджада в махачкалинское «Динамо»
Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал переход в клуб иранского полузащитника Мохаммаджавада Хоссейннеджада.
«Команде был нужен футболист на эту позицию. Нам подходят игроки такого уровня и с финансовой, и со спортивной точки зрения. За Хоссейннеджадом наблюдали сотрудники селекционного отдела.
Молодость Мохаммаджавада, скорее, является его преимуществом. Хотя бы с точки зрения того, что у него есть резерв времени, чтобы прогрессировать», — приводит слова Гаджиева Vprognoze.ru.
21-летний Хоссейннеджад подписал контракт с махачкалинцами до лета 2027 года.
Источник: Vprognoze.ru
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