Гаджи Гаджиев: «Соболеву стоило дать более длительную дисквалификацию, это пошло бы ему на пользу»

Известный российский специалист Гаджи Гаджиев считает, что форварда «Спартака» Александра Соболева стоило серьезнее наказать за его жест.

«Соболев неуважительно отнёсся не только к сопернику, но и к болельщикам на стадионе. Форвард оскорбил не только Рошу, а вообще всех футболистов ЦСКА своим жестом. Понятно, что игрок извинился, но надо уметь держать себя в руках, контролировать свои эмоции. Но ведь Соболев рецидивист. Общался на эту тему с коллегами. Те, кто помоложе, — они считают, что можно было и поменьше дать дисквалификацию, а те, кто постарше, — наоборот, удивлены мягким решением. Если бы это был первый такой случай, то это один разговор. Но надо учитывать то, что нападающий частенько замечен в неспортивном поведении. Можно было дать ему и побольше игр в качестве бана, Соболеву такие меры пошли бы только на пользу. Это была бы мера воспитывающая, позволяющая футболисту разобраться в себе», — приводит слова Гаджиева Betonmobile.ru.

21 мая в матче «Спартак» — ЦСКА Соболев после единоборства с защитником армейцев Виллианом Рошей показал сопернику грубый жест и заработал красную карточку. Игрок красно-синих в ответ продемонстрировал такой же жест помощнику главного арбитра и тоже был удален с поля.

24 мая КДК РФС принял решение отменить красную карточку Роши. Соболев же пропустит два оставшихся матча в текущем сезоне чемпионата России, а также две первых игры в сезоне-2023/24 РПЛ.