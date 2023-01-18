Гацкан уверен, что у «Ростова» все будет хорошо во второй части сезона

Экс-футболист «Ростова» Александр Гацкан поделился ожиданиями от выступлений желто-синих во второй части сезона.

«Жду интересных матчей во второй части сезона и надеюсь, что будет борьба за чемпионство. Но, скорее всего, «Зенит» никого не подпустит к себе. Что касается «Ростова», думаю, что у команды все будет хорошо. Там достойный подбор игроков. Я бы даже сказал, что «Ростов» отлично выступит во второй части сезона», — приводит слова Гацкана «РБ Спорт».

После 17 туров «Ростов» занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков.