Гацкан объяснил, почему "Крылья Советов" пропустили гол в концовке матча с "Локомотивом"

Новичок "Крыльев Советов", полузащитник Александр Гацкан подвел итоги матча 4-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (1:2). Встреча прошла 3 августа, в Самаре.

– Тяжелая игра. "Локомотив" - хорошая команда. Мы сравняли счет, видели, что болельщики нас поддерживали, хотели забить второй гол, пошли в атаку, но пропустили гол. Случился нелепый гол, сначала Рыжиков спас, но на добивании проиграли борьбу игрокам "Локомотива". Если дальше будем играть с такой самоотдачей, то добьемся нужных результатов.

Кураж поймали, хотели добиться победы, для этого и играем, чтобы порадовать болельщиков. Так случается: не забиваешь ты - забивают тебе. Дальше работать еще больше и должно быть все хорошо. Здесь хороший коллектив, все очень дружные. Самара - хороший город. Буду помогать команде.

"Ростов"? Это будет очередная игра за три очка, теперь я в "Крыльях Советов", у каждого свои планы. Про "Ростов" ничего не стану говорить, а "Крылья" будут играть на победу. Целую неделю будем готовиться, – сказал Гацкан в интервью клубному YouTube-каналу самарского клуба.

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