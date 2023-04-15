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Габулов заявил, что в последнее время игра «Динамо» оставляет двоякое впечатление

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший вратарь «Динамо» Владимир Габулов высказался о выступлении команды после матча с «Пари НН» (3:1) в 23-м туре РПЛ.

«В последнее время игра «Динамо» оставляет двоякое впечатление — нет целостности. Как и нет уверенной игры и побед. Но сегодня «Динамо» молодцы. Они смогли переломить ход матча с «Пари НН» и выиграть со счетом 3:1, уступая по ходу игры. Эта победа должна придать московскому клубу больше уверенности в собственных силах. Может быть, именно с этого матча начнется победная серия», — приводит слова Габулова «Чемпионат».

После 23 матчей «Динамо» занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5069519-vladimir-gabulov-v-poslednee-vremya-igra-dinamo-ostavlyaet-dvoyakoe-vpechatlenie.html
Владимир Габулов
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1
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2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
4
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
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