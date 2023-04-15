Габулов заявил, что в последнее время игра «Динамо» оставляет двоякое впечатление

Бывший вратарь «Динамо» Владимир Габулов высказался о выступлении команды после матча с «Пари НН» (3:1) в 23-м туре РПЛ.

«В последнее время игра «Динамо» оставляет двоякое впечатление — нет целостности. Как и нет уверенной игры и побед. Но сегодня «Динамо» молодцы. Они смогли переломить ход матча с «Пари НН» и выиграть со счетом 3:1, уступая по ходу игры. Эта победа должна придать московскому клубу больше уверенности в собственных силах. Может быть, именно с этого матча начнется победная серия», — приводит слова Габулова «Чемпионат».

После 23 матчей «Динамо» занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков.