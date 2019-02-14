Футбольный матч Павла Мамаева в СИЗО "Бутырки". Видео

В СИЗО-2 "Бутырка" прошел футбольный матч. В нем принял участие полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев.

Игра прошла в рамках прогулки: так как ее время ограничено одним часом, то подследственные играют два тайма по 20 минут. В матче приняли участие однокамерники Мамаева: поскольку футболист сидит в камере на 12 человек, игра идет в формате 6 на 6.

Матч завершился со счетом 8:7 в пользу "желтых". Мамаев по тайму отыграл за обе команды, в первом забил за "желтых" три мяча, во втором - четыре за "зеленых".

"СЭ" собирает главное видео об игре.

#МамаевНаПоле Павел Мамаев сыграл в футбол в "Бутырке" и забил 7 голов



Полное видео матча - скоро на "СЭ" pic.twitter.com/yWKAX0f2y5 – Спорт-Экспресс (@sportexpress) 14 февраля 2019 г.

Мамаев вышел на поле в "Бутырке". Как это было