Футбольный и хоккейные клубы «Динамо» поздравили друг друга с победами. С Овечкиным и Шуниным
1 ноября 2020, 23:40
Хоккейные и футбольные команды «Динамо» одержали победы над ЦСКА (4:3) и «Тамбовом» (2:1) соответственно.
При этом вратарь Антон Шунин отразил пенальти в матче с тамбовчанами на 99-й минуте встречи и принес команде победу. Хоккейная команда выложила фото Шунина вместе с экс-форвардом «Динамо» Александром Овечкиным.
Ну, вы поняли! ?— HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) November 1, 2020
С победой, @fcdynamo !!!
Это наш день! Это #ДеньДинамо pic.twitter.com/lyqd5WraWq
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