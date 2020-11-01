Футбольный и хоккейные клубы «Динамо» поздравили друг друга с победами. С Овечкиным и Шуниным

Хоккейные и футбольные команды «Динамо» одержали победы над ЦСКА (4:3) и «Тамбовом» (2:1) соответственно.

При этом вратарь Антон Шунин отразил пенальти в матче с тамбовчанами на 99-й минуте встречи и принес команде победу. Хоккейная команда выложила фото Шунина вместе с экс-форвардом «Динамо» Александром Овечкиным.