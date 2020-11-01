РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Футбольный и хоккейные клубы «Динамо» поздравили друг друга с победами. С Овечкиным и Шуниным

1 ноября 2020, 23:40
Теги:

Хоккейные и футбольные команды «Динамо» одержали победы над ЦСКА (4:3) и «Тамбовом» (2:1) соответственно.

При этом вратарь Антон Шунин отразил пенальти в матче с тамбовчанами на 99-й минуте встречи и принес команде победу. Хоккейная команда выложила фото Шунина вместе с экс-форвардом «Динамо» Александром Овечкиным.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир