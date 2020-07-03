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Футбольный ЦСКА поздравил одноименный хоккейный клуб с чемпионством

3 июля 2020, 18:50
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Хоккейный клуб ЦСКА получил поздравление от одноименного футбольного клуба с чемпионским званием.

«Поздравляем!» — говорится в сообщении официального Twitter московских армейцев.

Ранее Федерация хоккея России на официальном сайте объявила победителя и призеров чемпионата России по хоккею. Сезон в КХЛ не был завершен из-за пандемии коронавируса.

Победителем был признан ЦСКА, «Ак Барс» и СКА разделили второе место, так как обе команды имеют одинаковые показатели по всем ключевым статистическим параметрам. Бронзовым призером стало московское «Динамо».

Дополнительная информация:

https://twitter.com/pfc_cska/status/1279077668856705031

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