Футбольный ЦСКА поздравил одноименный хоккейный клуб с чемпионством

Хоккейный клуб ЦСКА получил поздравление от одноименного футбольного клуба с чемпионским званием.

«Поздравляем!» — говорится в сообщении официального Twitter московских армейцев.

Ранее Федерация хоккея России на официальном сайте объявила победителя и призеров чемпионата России по хоккею. Сезон в КХЛ не был завершен из-за пандемии коронавируса.

Победителем был признан ЦСКА, «Ак Барс» и СКА разделили второе место, так как обе команды имеют одинаковые показатели по всем ключевым статистическим параметрам. Бронзовым призером стало московское «Динамо».