Футбольный ЦСКА поздравил одноименный хоккейный клуб с чемпионством
3 июля 2020, 18:50
Хоккейный клуб ЦСКА получил поздравление от одноименного футбольного клуба с чемпионским званием.
«Поздравляем!» — говорится в сообщении официального Twitter московских армейцев.
Поздравляем! ??? #ЦВБП— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) July 3, 2020
Ранее Федерация хоккея России на официальном сайте объявила победителя и призеров чемпионата России по хоккею. Сезон в КХЛ не был завершен из-за пандемии коронавируса.
Победителем был признан ЦСКА, «Ак Барс» и СКА разделили второе место, так как обе команды имеют одинаковые показатели по всем ключевым статистическим параметрам. Бронзовым призером стало московское «Динамо».
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