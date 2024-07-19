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Агент Важич: «Надеюсь, что Майстрович начнет сезон в стартовом составе «Динамо»

Руслан Минаев
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Футбольный агент Александар Важич надеется, что защитник московского «Динамо» Милан Майсторович будет выходить в стартовом составе в сезоне-2024/25.

«Милан хорошо сыграл в предсезонных матчах. Я надеюсь, что сезон он начнет в стартовом составе. Иначе зачем брать футболиста и не давать ему шанс играть? Уверен, что у Майсторовича достаточно качеств, чтобы играть на самом высоком уровне в России и всем мире», — цитирует агента «РБ Спорт».

В первом туре РПЛ «Динамо» примет «Факел» 20 июля.

Источник: РБ Спорт
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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