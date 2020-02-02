Футболисты «Зенит» сыграли в пейнтбол. Фото

Новости из расположения команды такие: утром сине-бело-голубые провели восстановительную тренировку, вечером — сыграли в пейнтбол.



Фото — скоро на официальном сайте, видео — в ближайшие дни на «Зенит-ТВ». pic.twitter.com/kP1VJLgwL4