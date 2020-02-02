РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Футболисты «Зенит» сыграли в пейнтбол. Фото

20:46

Футболисты «Зенита» после утренней восстановительной тренировки провели вечер за игрой в пейнтбол. Пресс-служба клуба выложила фото с мероприятия.

?

Публикация от zenit_spb (@zenit_spb)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир