Футболисты «Зенит» сыграли в пейнтбол. Фото
20:46
Футболисты «Зенита» после утренней восстановительной тренировки провели вечер за игрой в пейнтбол. Пресс-служба клуба выложила фото с мероприятия.
Новости из расположения команды такие: утром сине-бело-голубые провели восстановительную тренировку, вечером — сыграли в пейнтбол.— ФК «Зенит"? (@zenit_spb) February 2, 2020
Фото — скоро на официальном сайте, видео — в ближайшие дни на «Зенит-ТВ». pic.twitter.com/kP1VJLgwL4
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