Футболисты «Уфы» посетили придорожное кофе по пути на матч с «Оренбургом»

«Уфа» на автобусе отправилась на выездной стыковой матч с «Оренбургом». По пути команда остановилась в придорожном кафе, чтобы перекусить.

Первый матч пройдет в Оренбурге в среду, 25 мая, а ответный матч состоится в субботу, 28 мая.

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