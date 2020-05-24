Футболисты «Спартака» прошли тестирование в тренажерных залах

Сегодня, 24 мая, игроки «Спартака» прошли тестирование в тренажерных залах на базе в подмосковной Тарасовке, сообщает пресс-служба красно-белых. В занятиях приняли участие футболисты, допущенные к тренировочному процессу.

Сперва игроки московского клуба сдавали тесты для определения уровня физической готовности. Затем они по очереди сдавали тест на работоспособность и аэробные возможности организма.

Ранее стало известно, что РПЛ возобновится 21 июня. «Спартак» занимает 8-е место с 28 очками после 22 туров чемпионата России.