Футболисты «Спартака» прошли тестирование в тренажерных залах
16:21
Сегодня, 24 мая, игроки «Спартака» прошли тестирование в тренажерных залах на базе в подмосковной Тарасовке, сообщает пресс-служба красно-белых. В занятиях приняли участие футболисты, допущенные к тренировочному процессу.
Сперва игроки московского клуба сдавали тесты для определения уровня физической готовности. Затем они по очереди сдавали тест на работоспособность и аэробные возможности организма.
Ранее стало известно, что РПЛ возобновится 21 июня. «Спартак» занимает 8-е место с 28 очками после 22 туров чемпионата России.
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2020-05-24-testy_pod_kontrolem_vrachey/
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