Футболисты «Спартака» прибыли в Актобе в преддверии матча с местной командой
«Спартак» прилетел в Актобе, где проведет товарищеский матч против местной команды, сообщает пресс-служба красно-белых.
Отмечается, что новичок «Спартака» Жозе Виллиан остался в Москве — он набирает форму по индивидуальному графику. Позднее к работе в общей группе присоединится защитник Срджан Бабич, получивший дни отдыха после пребывания в сборной Сербии на Евро-2024, и форвард Манфред Угальде, игравший за Коста-Рику в Кубке Америки.
Матч между «Спартаком» и «Актобе» пройдет 5 июля и начнется в 18.00 по московскому времени.
В прошедшем чемпионате России красно-белые заняли пятое место, набрав 50 очков. В новом сезоне «Спартак» будет возглавлять Деян Станкович, который сменил на посту и. о. главного тренера Владимира Слишковича.
Положение команд
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Хоккей
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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