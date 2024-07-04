Футболисты «Спартака» прибыли в Актобе в преддверии матча с местной командой

«Спартак» прилетел в Актобе, где проведет товарищеский матч против местной команды, сообщает пресс-служба красно-белых.

Отмечается, что новичок «Спартака» Жозе Виллиан остался в Москве — он набирает форму по индивидуальному графику. Позднее к работе в общей группе присоединится защитник Срджан Бабич, получивший дни отдыха после пребывания в сборной Сербии на Евро-2024, и форвард Манфред Угальде, игравший за Коста-Рику в Кубке Америки.

Матч между «Спартаком» и «Актобе» пройдет 5 июля и начнется в 18.00 по московскому времени.

В прошедшем чемпионате России красно-белые заняли пятое место, набрав 50 очков. В новом сезоне «Спартак» будет возглавлять Деян Станкович, который сменил на посту и. о. главного тренера Владимира Слишковича.