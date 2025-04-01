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1 апреля 2025, 14:13

Футболисты «Химок» получили премиальные после победы над «Пари НН»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Генеральный директор «Химок» Дмитрий Брехов в разговоре с «СЭ» сообщил, что футболисты получили вознаграждение за победу над «Пари НН» (2:0) в матче 22-го тура РПЛ.

Ранее об этом сообщил Тимур Гурцкая в программе «Это футбол. Итоги».

«Эта информация соответствует действительности. Футболисты получили премиальные после матча. Что касается зарплат, то все взятые на себя обязательства мы выполняем и будем выполнять. Есть определенные сложности, но в любом случае, обязательства будут выполняться», — сказал Брехов «СЭ».

После победы на «Пари НН» «Химки» (23 очка) поднялись на десятое место в РПЛ.

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3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
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 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
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