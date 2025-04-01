Футболисты «Химок» получили премиальные после победы над «Пари НН»

Генеральный директор «Химок» Дмитрий Брехов в разговоре с «СЭ» сообщил, что футболисты получили вознаграждение за победу над «Пари НН» (2:0) в матче 22-го тура РПЛ.

Ранее об этом сообщил Тимур Гурцкая в программе «Это футбол. Итоги».

«Эта информация соответствует действительности. Футболисты получили премиальные после матча. Что касается зарплат, то все взятые на себя обязательства мы выполняем и будем выполнять. Есть определенные сложности, но в любом случае, обязательства будут выполняться», — сказал Брехов «СЭ».

После победы на «Пари НН» «Химки» (23 очка) поднялись на десятое место в РПЛ.