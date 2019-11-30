Футболистов «Крыльев Советов» и «Уфы» на матч выведут особенные дети

На стадионе «Самара Арена» в преддверии игры 18-го тура РПЛ состоялось предматчевое совещание, сообщает официальный сайт самарцев. «Крылья Советов» и «Уфа» представили игровую форму, в которой команды сегодня выйдут на поле. Самарцы проведут матч в сине-голубых футболках и темно-синих шортах (вратарский свитер черного цвета), гости сыграют в красных футболках и шортах (свитер вратаря зелено-черной расцветки).

Игроков обеих команд на поле выведут дети с ограниченными возможностями здоровья, чтобы поддержать ребят футболисты «Крыльев» и «Уфы» подарят им теплые шапки с символикой клуба.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр