Футболист «Штутгарта» прокомментировал интерес со стороны «Спартака», ЦСКА и «Локомотива»

Защитник «Штутгарта» российского происхождения Вальдемар Антон прокомментировал информацию об интересе со стороны клубов из России.

— Вы ведь могли оказаться в РПЛ? Писали об интересе «Спартака», ЦСКА, «Локомотива».

— Мне бы не хотелось называть клубы, но интерес действительно был. Впрочем, до конкретики дело не доходило. Например, прошлой зимой я никуда уходить не собирался — был полон желания помочь «Ганноверу» вернуться в бундеслигу. А когда не получилось, то последовало предложение от «Штутгарта», которое мне очень понравилось. Сразу почувствовал, что мне полностью доверяют, я смогу развиваться и чего-то достигать с клубом.

(Константин Алексеев)

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