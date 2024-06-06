Футболист «Факела» Божин перенес операцию

Защитник «Факела» Сергей Божин перенес операцию на паховых кольцах, сообщает пресс-служба воронежского клуба.

«Операция прошла успешно, скорейшего возвращения в строй, Сергей», — говорится в сообщении «Факела».

В прошедшем сезоне 29-летний Божин провел за воронежскую команду 27 матчей во всех турнирах, отметившись двумя голами.

«Факел» занял 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 очка за 30 туров.