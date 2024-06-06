Футболист «Факела» Божин перенес операцию
Защитник «Факела» Сергей Божин перенес операцию на паховых кольцах, сообщает пресс-служба воронежского клуба.
«Операция прошла успешно, скорейшего возвращения в строй, Сергей», — говорится в сообщении «Факела».
В прошедшем сезоне 29-летний Божин провел за воронежскую команду 27 матчей во всех турнирах, отметившись двумя голами.
«Факел» занял 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 очка за 30 туров.
Источник: https://t.me/pfcfakel/13209
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|6
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|56
|
3
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|30
|16
|8
|6
|53-39
|56
|
4
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|14
|11
|5
|52-38
|53
|
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|14
|8
|8
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|
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|12
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|48
|
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|
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|
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|35
|
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|
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|30
|7
|10
|13
|34-41
|31
|
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|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
|
14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
|Сочи
|30
|5
|9
|16
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|24
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|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
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|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
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ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4
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