Главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился мнением о сокращении зарплат игроков из-за коронавируса. Чемпионат России был прерван из-за пандемии до 31 мая.

— Давайте мы мухи отдельно, котлеты отдельно, — приводит слова Юрана «Правда.ру». — Я извинюсь за такую терминологию. У футболистов «Зенита», если мы посмотрим, заработные платы какие? Довольно серьезные. У «Спартака»... А возьмем клуб «Уфа» или «Тамбов», там зарплаты какие? И сравнивать нечего с этими клубами.

Здесь, наверное, нужно подразделять в каком плане. Если я беру «Зенит», «Локомотив», «Спартак», «Краснодар», там по 1,5-2 миллиона. И берем мы «Тамбов» — по 200 тысяч рублей. Если неохотно идут из «Тамбова», им же нужно семьи кормить, родителей, близким помогать. А если позволять, образно говоря, получать 200 тысяч евро в месяц, наверное, здесь можно и подвинуться в плане того, что ты получил зарплату, ее тебе может хватить на год.

А если ты получил в «Тамбове» 200 тысяч рублей в месяц, ее тебе хватит на сколько, если тебе еще и семью кормить, и платить за ЖКХ, и налоги? Получается, проблематично месяц прожить. Поэтому здесь нужно подразделять. Не нужно под одну гребенку футболистов «Тамбова», «Уфы» и ниже сравнивать с футболистами ведущих клубов. Здесь дифференцировано нужно поступать.

Если футболист «Тамбова», который получает 200 тысяч рублей, на 50% уйдет, даже на 40%, он получит 90 тысяч, 100 тысяч. С налогами меньше. И что ему делать в этой ситуации?

Нужно заработные платы смотреть, которые действительно получают. Иногда цена-качество не соответствует. Уже тут надо как-то решать. А с футболистом, который получает 200-250 тысяч, уйти на 40-50% в заработной плате, что у него получается? Он будет еле концы с концами сводить. Это, наверное, будет ощутимо.