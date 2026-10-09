Футболист «Балтики» Илья Петров о лимите на легионеров в РПЛ: «Я за то, чтобы играли российские ребята»

Полузащитник «Балтики» Илья Петров поделился мнением о дальнейшем ужесточении лимита на иностранных футболистов в российских клубах.

Согласно приказу Министерства спорта РФ, начиная с сезона-2026/27, клубы могут заявлять не более 12 иностранных футболистов, а одновременно выпускать на поле — не более 7.

«Я за то, чтобы играли российские ребята и им давали шанс. Но важно, чтобы не получилось как в ФНЛ, когда молодой футболист обязательно должен был находиться на поле. Когда я начинал, такого не было, ты добивался шанса работой. А здесь игрока искусственно вводят в состав. С лимитом похожая история. Минус в том, что хорошие легионеры могут уехать, но, с другой стороны, это шанс для российского футболиста быстрее добиться успеха», — приводит слова Петрова Metaratings.

По словам министра спорта Михаила Дегтярева, к 2028 году должен состояться переход к формуле «10+5».

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