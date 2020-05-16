«Футбол вернулся!» Евсеев рассказал, как смотрел матч «Боруссия» — «Шальке»
18:57
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев опубликовал новый пост в Instagram. 44-летний российский специалист показал, как смотрел матч 26-го тура чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» — «Шальке» (4:0).
«Футбол вернулся! Час держал темп с «Боруссией» и «Шальке» на равных. Потом зритель во мне победил спортсмен», — написал в Instagram Евсеев.
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