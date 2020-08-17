Франсуа Камано: «Очень доволен переходом в «Локомотив»

Новичок «Локомотива» Франсуа Камано поделился эмоциями после подписания контракта с московским клубом.

— Я очень доволен переходом в «Локомотив», — цитирует Камано сайт «Локо». — Это новый вызов. Хочу помочь команде выполнить все поставленные задачи на этот сезон. До перехода посмотрел несколько матчей «Локомотива», знаю некоторых футболистов. В ближайшее время познакомлюсь со всеми поближе. Хочу как можно быстрее влиться в команду и сыграть как можно больше матчей, показывать яркий футбол и помогать «Локомотиву».