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Франсуа Камано: «Очень доволен переходом в «Локомотив»

15:22
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Новичок «Локомотива» Франсуа Камано поделился эмоциями после подписания контракта с московским клубом.

— Я очень доволен переходом в «Локомотив», — цитирует Камано сайт «Локо». — Это новый вызов. Хочу помочь команде выполнить все поставленные задачи на этот сезон. До перехода посмотрел несколько матчей «Локомотива», знаю некоторых футболистов. В ближайшее время познакомлюсь со всеми поближе. Хочу как можно быстрее влиться в команду и сыграть как можно больше матчей, показывать яркий футбол и помогать «Локомотиву».

Дополнительная информация:

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/22579

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