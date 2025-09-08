Соболев опубликовал фото с грибами: «Выходной в лесу»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев собирал грибы в лесу.

Форвард опубликовал фото в Telegram-канале, подписав его: «Выходной в лесу».

28-летний россиянин в этом сезоне провел 8 матчей в РПЛ и FONBET Кубке России, забил 2 мяча и сделал 2 результативные передачи.