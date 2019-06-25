Форвард "Оренбурга" Козлов находится на просмотре в "Уфе"

Нападающий "Оренбурга" Андрей Козлов, который 1 июля может стать свободным агентом, находится на сборах с "Уфой", сообщает ProSportStory. Он появился на поле в товарищеском матче "горожан" против "Хорна" (1:2).

В прошедшем сезоне 30-летний форвард в 23 матчах забил 4 гола. В последних восьми встречах он появился на поле лишь раз, выйдя на замену. Нападающий уже выступал за "Уфу" в 2012 году на правах аренды из "Факела".

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр