Форвард «Локомотива» Джорджевич стал отцом
23:13
Нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич стал папой. У 25-летнего черногорского футболиста и его супруги Йованы родился сын Матеи.
Московский клуб также поздравил Джорджевича с рождением сына.
В сезоне-2019/20 форвард провел за «Локомотив» 6 матчей и сделал одну результативную передачу.
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