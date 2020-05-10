Форвард «Локомотива» Джорджевич стал отцом

Нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич стал папой. У 25-летнего черногорского футболиста и его супруги Йованы родился сын Матеи.

Московский клуб также поздравил Джорджевича с рождением сына.

В сезоне-2019/20 форвард провел за «Локомотив» 6 матчей и сделал одну результативную передачу.