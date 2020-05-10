РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Форвард «Локомотива» Джорджевич стал отцом

23:13
Лука Джорджевич и Йована. Фото instagram.com
Лука Джорджевич и Йована. Фото instagram.com
Теги:

Нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич стал папой. У 25-летнего черногорского футболиста и его супруги Йованы родился сын Матеи.

Московский клуб также поздравил Джорджевича с рождением сына.

В сезоне-2019/20 форвард провел за «Локомотив» 6 матчей и сделал одну результативную передачу.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 7908
Все опросы
РПЛ и досрочное завершение: как в этом случае справедливо определить участников еврокубков?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Пауза из-за коронавируса




Прямой эфир
Прямой эфир