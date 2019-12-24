Форвард «КАМАЗа» проведет сбор с ЦСКА

Нападающий «КАМАЗа» Давид Караев проведет первые зимние сборы с ЦСКА, сообщается на официальном сайте клуба.

Первый сбор армейцев пройдет с 14 января по 9 февраля в Испании.

В текущем сезоне 24-летний форвард провел 16 матчей в ПФЛ группы «Урал-Приволжье», в которых забил 11 голов. Караев является лучшим бомбардиром лиги.