Форвард «КАМАЗа» проведет сбор с ЦСКА
15:37
Нападающий «КАМАЗа» Давид Караев проведет первые зимние сборы с ЦСКА, сообщается на официальном сайте клуба.
Первый сбор армейцев пройдет с 14 января по 9 февраля в Испании.
В текущем сезоне 24-летний форвард провел 16 матчей в ПФЛ группы «Урал-Приволжье», в которых забил 11 голов. Караев является лучшим бомбардиром лиги.
Давид Караев отправится на просмотр в @pfc_cska?— ФК «КАМАЗ» (@fckamaz) December 24, 2019
?
Нападающий нашей команды проведёт первые зимние сборы вместе с футбольным клубом РПЛ. Сборы пройдут с 14 января по 9 февраля в испанском городе Аликанте.
?#фккамаз #пфкцска #выходизарамки pic.twitter.com/mGGA9e3AFu
Дополнительная информация
http://fckamaz.ru/news/club/david-karaev-otpravitsya-na-prosmotr-v-moskovskiy-tsska/
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...