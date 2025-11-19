Дзюба посетил арену «Лады»
«Плюс один опытный бомбардир в команде»: Дзюба посетил арену «Лады»
Нападающий «Акрона» Артем Дзюба посетил домашнюю арену «Лады». Форвард получил от клуба свитер с 22-м номером и сфотографировался с талисманом тольяттинцев.
«Плюс один опытный бомбардир в нашей команде», — говорится в сообщении в Telegram-канале клуба КХЛ.
«Лада» после 28 матчей набрала 21 очко и занимает 10-е место в таблице Западной конференции.
37-летний Дзюба в сезоне-2025/26 чемпионата России провел 13 матчей, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.
